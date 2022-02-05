نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

وزير البترول يفتتح محطة لتموين السيارات بالغاز في الشروق
https://www.albawabhnews.com/4518351
التصديري للأدوية: 28 شركة مصرية تشارك في Med Expo Africa في تنزانيا
https://www.albawabhnews.com/4518327
رواد النيل: "نقابتي" للتكنولوجيا المالية يبدأ تقديم حلوله للنقابات المهنية
https://www.albawabhnews.com/4518292
أبو المكارم: خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "رواد النيل"
https://www.albawabhnews.com/4518264
وزيرا السياحة و والاتصالات يتابعان الموقف التنفيذى لرفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية
https://www.albawabhnews.com/4518252
5,4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة والمشروعات التنموية في المنوفية
https://www.albawabhnews.com/4518343