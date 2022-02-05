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السبت 05 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

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وزير البترول يفتتح محطة لتموين السيارات بالغاز في الشروق

https://www.albawabhnews.com/4518351 

التصديري للأدوية: 28 شركة مصرية تشارك في Med Expo Africa في تنزانيا

https://www.albawabhnews.com/4518327

رواد النيل: "نقابتي" للتكنولوجيا المالية يبدأ تقديم حلوله للنقابات المهنية

https://www.albawabhnews.com/4518292

أبو المكارم: خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع "رواد النيل"

https://www.albawabhnews.com/4518264

وزيرا السياحة و والاتصالات يتابعان الموقف التنفيذى لرفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

https://www.albawabhnews.com/4518252

5,4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة والمشروعات التنموية في المنوفية

 

https://www.albawabhnews.com/4518343

 

السياحة وزير البترول نشرة أخبار الاقتصاد المشروعات التنموية اليوم السبت