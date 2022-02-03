تغريم حفيد مؤسس الإخوان بسبب كشفه هوية إحدى ضحاياه

الخميس 03/فبراير/2022 - 08:00 م

أكدت محكمة الاستئناف في باريس تغريم طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي لكشفه هوية إحدى النساء اللواتي اتهمنه باغتصابهن.

وحكم على رمضان المتهم باغتصاب خمس نساء بدفع غرامة بقيمة ألف يورو، لكشفه الاسم الحقيقي لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الإعلام باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون (وسط شرق فرنسا) العام 2009.

وفي نوفمبر 2000، حكم عليه ابتدائيا بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.

وفي كتاب رمضان "واجب الحقيقة" الذي صدر في سبتمبر 2019، ورد الاسم الحقيقي لـ"كريستيل" 84 مرة، وذكر رمضان الاسم أيضا خلال مقابلة مع قناة "بي اف ام تي في- ار ام سي".

وأشار محامي رمضان، وعدي الحماموشي إلى "دينامية إيجابية" بالنسبة إلى موكله، مبديا "رضاه" عن نجاحه في خفض قيمة الغرامة.

واتهم رمضان بانتهاك قانون 29 يوليو/ تموز 1881 حول حرية الصحافة والذي يحظر "نشر معلومات تتصل بهوية ضحية اعتداء أو تحرش جنسي" من دون اتفاق مكتوب.

كذلك، حكم على رمضان الخميس بأن يدفع لـ"كريستيل" ألفي يورو كتعويض، في مقابل خمسة آلاف يورو ابتدائيا.