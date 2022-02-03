كأس أمم أفريقيا.. زيزو يوجه رسالة تحفيزية قبل موقعة الكاميرون

الخميس 03/فبراير/2022 - 03:34 م

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، في التاسعة مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون على استاد أوليمبي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

ونشر أحمد سيد زيزو رسالة تحفيزية عبر حسابه على تويتر اليوم حيث كتب: “بداية يوم جديد وانتصارات جديدة بإذن الله”.

وتأهل المنتخب الوطني لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف مساء يوم الأحد الماضي، على ملعب أحمدو أهيدجو في دور الثمانية بعد مباراة عصيبة امتدت للوقت الإضافي قبل أن ينجح الفراعنة في حسم المواجهة لصالحه وضرب المنتخب الوطني موعدًا ناريًا مع الكاميرون في الدور قبل النهائي اليوم الخميس.

سجل هدفي مصر محمد صلاح ومحمود تريزيجيه في الدقيقتين 51 و100، في حين أحرز للمغرب سفيان بوفال في الدقيقة 6، من ركلة جزاء.

في المقابل يخطط منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز على حساب الفراعنة والوصول الي النهائي متسلحًا بلاعبين يمتلكون مهارات فردية.