شاهد.. محجوب قاهر الموساد

الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 10:19 م

ولد محمد عبد السلام المحجوب إبراهيم سنة 1935 بمحافظة الدقهلية، وتخرج في الكلية الحربية عام 1955، وكان رجلا يجمع بين الكفاءة المهنية والتواضع.

من أهم العمليات التي كلف بها تهريب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إبان أحداث أيلول الأسود في الأردن، حيث كان قد كلف من قبل قيادته بتنفيذ تلك العملية الصعبة والدقيقة ونجح فيها حيث استطاع بالفعل دخول الأردن قبل تنفيذ العملية بشهور، وكان ضابط الميدان المسؤول عن إخراج عرفات بسلام من الأردن.

قام بأكثر العمليات تعقيدًا، وهي تجنيد وزرع أحمد الهوان كعميل مزدوج، وتناولت الدراما المصرية هذا العمل وجسد دور ضابط المخابرات عبد السلام المحجوب الفنان الراحل صلاح قابيل في مسلسل دموع في عيون وقحة تحت اسم "الريس زكريا".