رئيسة "نواب ونائبات قادمات": الشعب يدرك جهود رجال الشرطة

الثلاثاء 25/يناير/2022 - 03:44 م

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، أن رسالة الأمن لا تقدر بثمن، وتتحقق بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة دائمًا، وأن الشعب يدرك قيمة الجهود التي يقوم بها رجال الشرطة على مستوى مواجهة الجريمة والإرهاب وأيضا الدور المجتمعي بما يخدم رسالة حقوق الإنسان.

وقالت في بيان اليوم، بمناسبة ذكرى الـ70 لمعركة الإسماعيلية، إن الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية يؤكد أهمية إيمانها وإيمان رجالها بملف حقوق الإنسان ومشاركة المجتمع في كل تداعياته حيث توفير السلع والمستلزمات وإقامة المعارض بأسعار أقل بما تمثل خدمة كبيرة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بجانب ما تقوم به أجهزة الدولة.

وأضافت أن رسالة الأمن في مصر تخدم بيئة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فعال، مؤكدة على أن رسالة الأمن تتطور دائمًا والشرطة المصرية تجاري كافة صور التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم سواء على مستوى مواجهة الإرهاب والجريمة.