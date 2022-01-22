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السبت 22 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وفي برقيته بهذه المناسبة، قال الدكتور مصطفى مدبولي : "يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود، أخلص التهاني، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التي ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لكم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار".  

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