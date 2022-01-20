ads
الجمعة 21 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوربية ترتفع في نهاية التعاملات وترقب أعمال الشركات

الأسهم
الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة نتائج أعمال الشركات ومع محاولات المستثمرين لتجاهل المخاوف بشأن ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو ما يعادل نقطتين ليغلق عند 483 نقطة.

وصعد مؤشر “كاك” الفرنسي 0.3% (+21 نقطة) إلى 7194 نقطة، وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني وحيدًا بنسبة هامشية بلغت 0.06% أو (-5 نقاط تقريبًا) ليغلق عند 7585 نقطة.

وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه ارتفاعات المؤشرات الأوروبية بعدما صعد 2.7%، بينما انخفض قطاع السيارات بنحو 0.9%.

من جانبها أكدت “كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي خلال مقابلة مع شبكة “فرانس إنتر” أن لدى البنك كافة الأسباب التي تدفعه لعدم الاستجابة بسرعة أو بشكل مفاجئ للضغوط التضخمية على عكس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” تسجيل التضخم في منطقة اليورو 5% خلال ديسمبر الماضي، ارتفاعًا من 4.9% خلال نوفمبر السابق له، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

الاحتياطى الفيدرالى ارتفاع مؤشرات اليوم الخميس الأوربى