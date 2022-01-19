فيديو جراف.. بيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

الأربعاء 19/يناير/2022 - 12:01 ص

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 10

وادي النطرون 14 09

طنطا 15 09

شبين الكوم 15 07

دمنهور 14 08

بلطيم 16 09

مطروح 15 09

السلوم 14 09

سيوة 15 03

بورسعيد 16 09

دمياط 15 09

الزقازيق 16 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 07

العريش 17 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 18 10

طابا 13 10

كاترين 06 00

الطور 17 09

شرم الشيخ 19 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 16 03

بني سويف 16 03

المنيا 16 04

أسيوط 17 04

سوهاج 17 05

قنا 17 05

الأقصر 17 07

أسوان 17 07

إدفو 18 07

أبوسمبل 17 07

الوادي الجديد 17 02

الشلاتين 23 10

أبو رماد 22 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 25 15

المدينة 19 07

الرياض 16 08

المنامة 19 15

أبوظبي 24 19

الدوحة 21 16

الكويت 14 05

دمشق 09 03-

بيروت 15 09

عمان 07 01

القدس 07 04

غزة 15 10

بغداد 13 05

مسقط 27 23

صنعاء 24 10

الخرطوم 25 11

طرابلس 14 08

تونس 15 04

الجزائر 13 02

الرباط 19 05

نواكشوط 32 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 01 09-

إسطنبول 04 01

إسلام آباد 14 08

نيودلهي 18 08

جاكرتا 30 23

بكين 01 08-

كوالالمبور 33 23

طوكيو 08 01

أثينا 09 02

روما 14 07

باريس 08 02

مدريد 11 02-

برلين 04 01-

لندن 09 01

مونتريال 06- 14-

موسكو 11- 13-

نيويورك 07 01

واشنطن 08 02

أديس أبابا 23 09

