الاتحاد الأوروبي يشيد بالاستفتاء حول تعديلات الدستور في صربيا

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 11:07 ص

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالاستفتاء الذي أجرته صربيا يوم أمس الأول الأحد بشأن تعديل الدستور، مؤكدًا بأنه خطوة مهمة نحو الإصلاح الدستوري وتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي- في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمية- وفقا للنتائج الأولية، فإن الناخبين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في صربيا للتصويت على تعديلات الدستور، أعربوا عن دعمهم للاقتراح.

وذكرت أن عملية الإصلاح لتعزيز استقلال القضاء لا تنتهي هنا وتحتاج إلى الاستمرار، فهناك عدد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل من أجل التنفيذ الفعال للتعديلات الدستورية، ويجب أن يتم إعدادها على سبيل الأولوية من خلال إصلاح شامل للقوانين ذات الصلة، وبما يتماشى مع المعايير الأوروبية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يرحب بعزم الحكومة الصربية على الاستمرار في إشراك لجنة البندقية في الخطوات التالية، وأنه سيواصل متابعة هذه العملية عن كثب وتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ إصلاحات العدالة.

وفي الوقت نفسه، يأسف الاتحاد الأوروبي لعدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة كوسوفو يسمح لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بجمع بطاقات الاقتراع في كوسوفو والسماح للصرب هناك بممارسة حقهم الانتخابي، وفقًا للممارسات السابقة.