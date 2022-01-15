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السبت 15 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 15 يناير 2022

نشرة
نشرة
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تنشر “البوابة نيوز” أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت حيث جاءت كالتالي: 

التخطيط: 3,8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لبني سويف

https://www.albawabhnews.com/4505546

المشاط: توجيهات الرئيس بصياغة التمويل الإنمائي عززت التعاون متعدد الأطراف

https://www.albawabhnews.com/450549

خبير يكشف معايير البنك الدولي لتوقعاته بشأن معدل النمو خلال 2022

https://www.albawabhnews.com/4505481

أسعار الذهب اليوم السبت 15 يناير 2022

https://www.albawabhnews.com/4505428

الإثنين.. الرقابة المالية تنظم مؤتمرا للإعلان عن حصاد 2021

https://www.albawabhnews.com/4505592

الاستثمارات العامة التمويل الإنمائي البنك الدولي