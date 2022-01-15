نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 15 يناير 2022

تنشر “البوابة نيوز” أهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت حيث جاءت كالتالي:
التخطيط: 3,8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لبني سويف
https://www.albawabhnews.com/4505546
المشاط: توجيهات الرئيس بصياغة التمويل الإنمائي عززت التعاون متعدد الأطراف
https://www.albawabhnews.com/450549
خبير يكشف معايير البنك الدولي لتوقعاته بشأن معدل النمو خلال 2022
https://www.albawabhnews.com/4505481
أسعار الذهب اليوم السبت 15 يناير 2022
https://www.albawabhnews.com/4505428
الإثنين.. الرقابة المالية تنظم مؤتمرا للإعلان عن حصاد 2021
https://www.albawabhnews.com/4505592