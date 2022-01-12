ممثل عن جنوب السودان: اكتسبت خبرات كبيرة من منتدى شباب العالم

الأربعاء 12/يناير/2022 - 10:40 ص

قال جون يوهانس مقوك، أحد شباب وفد جنوب السودان المشارك في منتدى شباب العالم وخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي للقادة الأفارقة، إن المنتدى أتاح بناء علاقات مستدامة بين شباب دول مختلفة، مشيرًا إلى أنه استفاد كثيرا من أنشطة المنتدى.

وأضاف مقوك خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «منتدى شباب العالم منصة شبابية بها خبرات كثيرة، ووجودي هنا من أفضل فترات حياتي، كما التحقت بالبرنامج الرئاسي واكتسبت خبرات كبيرة، واكتسبنا مهارات قيادية وعندما عدنا إلى بلادنا قمنا بإرساء المبادئ التي تعلمناها في الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب».

وتابع أحد شباب وفد جنوب السودان المشارك في منتدى شباب العالم: «عانينا كثيرًا من المشكلات الداخلية والأزمات السياسية، وعندما نسافر في دول مختلفة نشاهد شباب العالم وهو يتحدثون عن السلام وقضايا مجتمعاتهم مثل محاربة كورونا، وهو ما أكسبنا خبرات كبيرة».

وأردف خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي للقادة الأفارقة: «ما تعلمناه في الأكاديمية شجعنا على التحدث بثقة كبيرة وأننا قادرون على إحداث تغيير كبير في المجتمع، ونستفيد كثيرا من خبرات الدول المتقدمة في كيفية تطوير الشباب، باعتباره جزء أصيل من المجتمع».