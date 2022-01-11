السبت.. الاحتفال بالاعتماد الدولي لكلية الإدارة في الأكاديمية العربية

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 01:00 م

تشهد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، السبت المقبل، احتفالية كبيرة، وذلك لحصول كلية الإدارة بالإسكندرية علي الاعتماد الدولى AACSB International من أكبر هيئة دولية لاعتماد كليات إدارة الأعمال.

وتقام الاحتفالية بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين ومراكز المسئولية بالأكاديمية العربية وذلك بمقر الأكاديمية بابي قير بالإسكندرية.

وجاء ذلك الإنجاز تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية والدكتور أشرف لبيب عميد كلية الإدارة بالإسكندرية ومراكز المسئولية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والادارين بكلية الإدارة بالإسكندرية.

ويعد هذا الاعتماد احد أهم الاعتمادات العالمية في مجال الإدارة حيث نجحت فقط 5 % من كليات الإدارة على مستوى العالم في اجتياز متطلبات هذا الاعتماد والذي يشترط للحصول علي الاعتماد أن تكون قد حصلت مسبقا على اعتماد الهيئة لكلية إدارة الاعمال وتحافظ عليه، كما يتطلب ذلك ان يتم تطبيق وتطوير خطة قائمة على رسالة الكلية وتحقيق معايير خاصة ببرنامج المحاسبة وطبيعة العمل فيها.

جدير بالذكر أن تأسست هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية (AACSB) في عام 1916 وهي أقدم هيئة للاعتماد العالمي لكليات إدارة الأعمال التي تقدم برامج البكالوريوس والماجستير، والدكتوراه في مجال إدارة الأعمال والمحاسبة.

ويعتبر اعتماد هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية الدولية علامة للتميز في تعليم برامج إدارة الأعمال ولم يحصل على هذا الاعتماد الا ما يقل عن خمسة في المئة من كليات إدارة الأعمال في العالم. وفي أغسطس عام 2014، حصلت 716 مؤسسة من 48 بلدا وإقليما على اعتماد الهيئة في مجال إدارة الأعمال. كما يوجد 181 مؤسسة حاصلة على اعتماد إضافي متخصص لبرنامج المحاسبة.