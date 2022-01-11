وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام ستنهي مهمتها في كازاخستان

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 12:26 م

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنهي مهمتها في كازاخستان بعد استقرار الوضع فيها بشكل كامل.

وأضاف شويجو - وفقا لشبكة (روسيا اليوم) الإخبارية - "سيتم تنفيذ مهام قوات حفظ السلام الجماعية حتى يستقر الوضع في جمهورية كازاخستان تماما وبقرار من قيادة جمهورية كازاخستان"، متابعا: "في الوقت الحاضر تقوم قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بمهام كحماية المنشآت المهمة العسكرية والحكومية والاجتماعية على أراضي كازاخستان".

وأشار إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في 9 يناير 2022، أكملت منظمات اللجنة العسكرية المركزية انتشارها على أراضي كازاخستان.

وأضاف: "في وقت قصير،(في غضون 3 أيام فقط) قامت طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الأفراد والمعدات.. وأصبح ذلك ممكنا بسبب التنسيق العالي والفعالية في إجراءات القوات المسلحة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تحققت نتيجة لذلك من التدريبات المشتركة وكذلك الخبرة المكتسبة خلال انتشار القوات الروسية في سوريا وقوة حفظ السلام في ناجورني قره باخ".