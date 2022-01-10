نائب محافظ الأقصر يبحث استعدادات إقامة الدورة الـ29 لماراثون مصر الدولي

الإثنين 10/يناير/2022 - 09:58 م

التقى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اللواء جاسر رياض رئيس ماراثون مصر الدولي الفرعوني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالماراثون الذي يقام للعام التاسع والعشرون على التوالي بمدينة الأقصر، تحت رعاية وزارة السياحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لألعاب القوى، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، وتحت إشراف هيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال ماراثون مصر الدولي حال موافقة جميع الجهات المعنية، والماراثون مدرج ضمن أجندة الدولة السياحية لتنويع المنتج السياحي المصري والمساهمة في تنشيط حركة السياحة الرياضية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس ماراثون مصر الدولي، أنه من المقرر أن يقام الماراثون هذا العام يوم الجمعة الموافق 14 يناير الجاري في تمام الساعة 7 صباحاً من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بمشاركة 32 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

جدير بالذكر أن خط سير السباق يبدأ من معبد حتشبسوت بالدير البحري متجهاً يمين مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه شمالاً طريق وادي الملوك بالبر الغربي ثم الاتجاه مرة أخرى شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

الاجتماع (1)

الاجتماع (1)