شارك فريق عمل جائزة التميز الحكومي بجامعة جنوب الوادى بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه ادارة جائزة مصر للتميز الحكومي بمعهد التخطيط القومي يومي 9 ، 10 يناير تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث
و اكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ان جامعة جنوب الوادي ضمن 5 جامعة مصرية اطلقت منظومة جوائز التميز الداخلية ، و سوف تجرى منافسات الجوائز الداخلية في فئات افضل كلية ، الابداع و الابتكار المؤسسي ، افضل فريق عمل ، افضل مدير عام ، افضل مدير ادارة ،افضل موظف وتهدف الجائزة الى تطوير منظومة العمل الاداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور والتنافسية بين مختلف المؤسسات
و اضاف الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة ان البرنامج التدريبي تناول آليات العمل بمنظومة الجوائز الداخلية بالجامعات وشرح لدليل الجوائز الداخلية و البرنامج الزمني للجائزة و ادوار منسقي التميز و المهام و الوصف الوظيفي وإطار الجدارات و طريقة التقييم
ضم وفد الجامعة الدكتورة كريمة رمضان و الدكتور حمودة دردير و الدكتورة منى شحات و الدكتور طارق الكاشف و الدكتور محمد مهدي و الاستاذ عبدالرازق حسين
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فريق التميز الحكومي بجامعة جنوب الوادي يشارك في تدريب بـ"القومي للتخطيط"
شارك فريق عمل جائزة التميز الحكومي بجامعة جنوب الوادى بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه ادارة جائزة مصر للتميز الحكومي بمعهد التخطيط القومي يومي 9 ، 10 يناير تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث