فريق التميز الحكومي بجامعة جنوب الوادي يشارك في تدريب بـ"القومي للتخطيط"

الإثنين 10/يناير/2022 - 03:33 م

شارك فريق عمل جائزة التميز الحكومي بجامعة جنوب الوادى بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه ادارة جائزة مصر للتميز الحكومي بمعهد التخطيط القومي يومي 9 ، 10 يناير تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث

و اكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة ان جامعة جنوب الوادي ضمن 5 جامعة مصرية اطلقت منظومة جوائز التميز الداخلية ، و سوف تجرى منافسات الجوائز الداخلية في فئات افضل كلية ، الابداع و الابتكار المؤسسي ، افضل فريق عمل ، افضل مدير عام ، افضل مدير ادارة ،افضل موظف وتهدف الجائزة الى تطوير منظومة العمل الاداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور والتنافسية بين مختلف المؤسسات

و اضاف الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة ان البرنامج التدريبي تناول آليات العمل بمنظومة الجوائز الداخلية بالجامعات وشرح لدليل الجوائز الداخلية و البرنامج الزمني للجائزة و ادوار منسقي التميز و المهام و الوصف الوظيفي وإطار الجدارات و طريقة التقييم

ضم وفد الجامعة الدكتورة كريمة رمضان و الدكتور حمودة دردير و الدكتورة منى شحات و الدكتور طارق الكاشف و الدكتور محمد مهدي و الاستاذ عبدالرازق حسين