البابا تواضروس الثاني عن تهنئة الرئيس السيسي: يعبر عن محبته تجاه كل المصريين

الخميس 06/يناير/2022 - 09:56 م

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب القبطي في عظته من قداس العيد الميلاد المجيد.

وتناولت بداية كلمته، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديمه التهنئة وحضوره الكريم،

وقال هذا التقليد الجميل الذي يقدمه الرئيس هو أحد ملامح الجمهورية الجديدة.

وأضاف البابا تواضرس، أن هذا يعبر علي محبة الرئيس ومشاعره تجاه كل المصريين، ونشكره كثيرا ونصلي ان يعطيه الله الصحة ويحفظه ويحفظ ه بلدنا.

وقال البابا، إن الجمهورية التى أرساها الرئيس السيسي، تقوم على المواطنة والمساواة واحترام الآخر وكل المبادئ الإنسانية الرفيعة .

وأعرب بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ايضا عن شكره للبرقية التي قدمها الرئيس السيسي، صباح اليوم التي هنئه فيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.