بالصور.. أوقاف الأقصر تنهي فرش مسجد الراضي قبل افتتاحه غدا

الخميس 06/يناير/2022 - 03:43 م

انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، من فرش مسجد الراضي بمدينة الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، وذلك تمهيدا لافتتاحه غدا الجمعة الموافق 7 من شهر يناير الجاري.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، أنه تم فرش مسجد الراضي بمدينة الأقصر، والتابع لإدارة أوقاف بندر الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، وذلك على مساحة 340 متر، مقدما جزيل الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا في فرش هذا المسجد.

وأضاف عبدالدايم، أنه من المقرر افتتاح مسجد الراضي غدا الجمعة بعد الانتهاء من تشييده، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن المقرر أن يتم الافتتاح بحضور لفيف من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف بندر الأقصر والشخصيات العامة والتنفيذية ومواطني المنطقة.

فرش مسجد الراضي (1)

فرش مسجد الراضي (2)

فرش مسجد الراضي (3)

فرش مسجد الراضي (4)

فرش مسجد الراضي (5)