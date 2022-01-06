للشهر الثاني.. منظومة شكاوى قنا ضمن الأكثر تميزا

الخميس 06/يناير/2022 - 01:05 م

نجحت منظومة شكاوى محافظة قنا، للشهر الثانى على التوالى فى تحقيق معدلات آداء متميزة لاستقبال وحل شكاوى المواطنين، وذلك وفقا للتقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذى أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأوضح التقرير أن محافظة قنا كانت من المحافظات المتميزة فى تلقى الشكاوى وسرعة الإستجابة لها، وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء ، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا ، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.