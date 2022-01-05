رئيس جامعة الأقصر يستعرض نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات

الأربعاء 05/يناير/2022 - 02:20 م

استعرض الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، نشاط قطاع البيئة في الكليات التابعة للجامعة، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته رقم 61، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد محجوب، نشاط جامعة الأقصر وما نفذته في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتم استعراض تقرير جامعة الأقصر، والذي تضمن مشاركتها في خدمة المجتمع سواء بالقوافل الطبية أو عقد ندوات أو محاضرات توعوية للطلاب بالإضافة لمشاركة الجامعة في الفعاليات التي تقام بمحافظة الأقصر ومراكزها المختلفة.

وناقش المجلس، مقترح تكليف نواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية محددة لتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي، على مستوى قوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.

كما ناقش المجلس، مقترح بروتوكول تعاون بين الجامعات الحكومية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، ومقترح بروتوكول تعاون بين الجامعات الحكومية المصرية ووزارة الصحة والسكان وذلك للتنسيق والتعاون في تنفيذ القوافل التنموية الشاملة التي تقوم بها الجامعات في ضوء مبادرة حياة كريمة.

وفي وقت سابق، ناقش المجلس الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية لمحو الأمية، ومدى مساهمة الجامعات في هذا الصدد، إلى جانب دور الجامعات كذلك في المشاركة في تنظيم القوافل الطبية ومشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما ناقش المجلس اقتراح تعيين منسق لكل إقليم، وذلك للتنسيق والتواصل بشأن تحقيق تكامل بين الجامعات المصرية، لكل إقليم يضم مجموعة من الجامعات.

و أثنى المجلس على الدور الذي تقوم به جامعة الأقصر في خدمة المجتمع المدني بشتى المجالات.

اجتماع مجلس شئون البيئة (1)