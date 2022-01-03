رئيس حقوق الإنسان بجامعة أسيوط: الأزهر أول من أنشأ رواقا لذوي الهمم منذ 3 قرون

الإثنين 03/يناير/2022 - 03:52 م

قال الدكتور الحسيني حماد رئيس وحدة حقوق الإنسان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، إن الأزهر الشريف لم يألُ جهدًا في الاهتمام بذوي الهمم، فأنشأ لهم رواقًا خاصًا بهم في الجامع الأزهر قبل ثلاثة قرون أُطلق عليه رواق العميان أو زاوية العميان، ورصد عليهم أوقافًا كثيرة، وكفل لهم ما يلزم حياتهم المعيشية والتعليمية من مأكل ومشرب وكسوة ومرتبات شهرية وسنوية، فكان له السبق في ذلك قبل أن تعرفه المواثيق الدولية والمؤسسات الحقوقية والتشريعية والتعليمية على مستوى العالم بأكثر من قرن من الزمان.

وأضاف أنه في ظل ثورة الإصلاح والتطوير ومواكبة روح العصر التي شهدها الأزهر الشريف منذ القرن التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر في عهد الإمام الطيب – حفظه الله- روعي الاهتمام بذوي الهمم في كافة المراحل الدراسية من حيث النظم التعليمة والوسائل الملائمة وتأسيس وتطوير المراكز والمعاهد الخاصة، وتوفير إقامة معيشية مناسبة لهم، فضلًا عن الرعاية الصحية والأنشطة الرياضية والثقافية، وقد تخرج في هذا الرواق وفي كليات الجامعة الأزهرية علماءٌ من ذوي الهمم قادوا الحركة الوطنية والفكرية والعلمية والثقافية في كافة ربوع البلاد، وأثروا المكتبة الإسلامية بتراث يشهد لهم إلى يوم الدين.

وانطلاقًا من هذه التعاليم السمحة والموروث التراثي الحضاري الإنساني الفريد، وبالانتقال من عبق الماضي العريق إلى حاضرنا المعاصر المشرف، ومن قاهرة المعز إلى صعيد مصر، حيث فرع جامعة الأزهر بأسيوط، وتحت رعاية فضيلة أ.د محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وجَّه فضيلته بضرورة الاهتمام بذوي الهمم من أبناء الفرع من الطلاب والطالبات في شتى النواحي، وبتذليل ما يواجهونه من عقبات، مع إجابة مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم، ورعايتهم في كافة الأنشطة.

جاء ذلك خلال احتفالية جامعة الأزهر باسيوط ، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت عنوان، "حقوق ذوي الإعاقة، بين الواقع والمأمول، تقديرًا وتكريمًا لمنسوبي فرع الجامعة من ذوي الهمم، وتعبيرًا عن اهتمام مؤسسة الأزهر الشريف بصفة عامة وفرع الجامعة بأسيوط بصفة خاصة بفرسان التحدي والإرادة من ذوي القدرات الخاصة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط ووحدة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وفرع الجامعة، وبالتواصل والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل الإسهام في تقديم الخدمات والمساعدات والرعاية لطلاب الفرع من ذوي الهمم، ورعاية الأنشطة الرياضية والمواهب، وتوفير دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وتعد الاحتفالية سابقة هي الأولى من نوعها بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وبالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت وحدة حقوق الإنسان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور الحسيني حسن حماد .

قال الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إن الاهتمام بحقوق ذوي الهمم مذكور في القرآن والسنة والقوانين ومؤسسة الأزهر، وهناك ضرورة للتوعية الثقافية بالاهتمام بهم، ونابع ايضا من اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم واتخاذه قرارات وخطوات جادة ومفعلة على أرض الواقع بشأن حقوق ذوي الهمم في كافة النواحي التعليمية والصحية والمجتمعية والاقتصادية وغيرها.

حضر الحفل الدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد بفرع جامعة الأزهر بأسيوط، ونخبة من عمداء ووكلاء كليات فرع جامعة الأزهر بأسيوط (كلية اللغة العربية- كلية الشريعة والقانون- كلية أصول الدين- كلية البنات الإسلامية- كلية التربية بنات)، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات فرع الجامعة، وعدد من طلاب فرع الجامعة من الطلاب والطالبات ذوي الهمم بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بفرع الجامعة، وعدد من طالبات كلية البنات الإسلامية بأسيوط تحت إشراف وحدة رعاية الشباب بالكلية.

كما حضره علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة أسيوط، و طارق حسن وكيل الوحدة وعدد من منسقيها بمختلف مؤسسات المحافظة، وفضيلة الدكتور خلف عمار مدير إدارة الوعظ والإرشاد والفتوى وممثلون عن وزارة الأوقاف بأسيوط، ومكتب وحدة التضامن الاجتماعي بفرع جامعة الأزهر بأسيوط.