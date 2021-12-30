مركز ذوي الإعاقة بالمنصورة يحتفل بمرور عام على افتتاحه

الخميس 30/ديسمبر/2021 - 09:08 م

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة ومرور العام الأول على افتتاح وإنشاء المركز وذلك تزامنا مع اليوم العالمى للاعاقة وكرم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم فى نهاية عام 2020/2021 وفى إطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة والدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب والدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق الأسبق، الدكتورة سماح خميس مدير المركز، الدكتورة ايمان ابو الفضل نائب مدير المركز، الدكتورة دينا محسن ممثل هيئة الأمديست ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء أمور الطلاب ذوى الاعاقة وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.

تم خلال الاحتفالية عرض فيديو توضيحي يستعرض إنجازات المركز خلال العام الماضي وكلمة مسجلة للدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والتى يشيد فيها بدور المركز وقدرته على التوعية والتغيير فى المجتمع المحيط بالجامعة ونقلها إلى أماكن متعددة كما لو كنا جميعا سفراء المركز.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن المركز يعد منارة للطاقة الإيجابية وأنه سعيد جدا بجميع الانجازات التى تمت خلال العام الماضي وأن المركز يتواكب مع رؤية الجامعة وتحقيق أهداف القيادة السياسية فى الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة.

ووجه بضرورة تبنى المركز لمشروع اكتشاف المواهب والمبدعين من ذوى الإعاقة فى جميع المجالات وتوفير الرعاية والدعم اللوجيستي لهم حتى يتم ظهورهم بالشكل المناسب لهم كما أكد أن إدارة الجامعة والسادة العمداء بالكليات تدعم جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بذوى الإعاقة.

وأشار الدكتور محمد عطية فى كلمته الى أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع الطلاب وأن التيسيرات متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة من خدمات تعليمية وإدارية وكذلك الاقامة داخل المدن الجامعية والتسكين فيها وجميع الخدمات بالكليات المختلفة.

و ذكرت الدكتورة سماح خميس مدير المركز الخدمات المقدمة من المركز بالأرقام من كافة النواحى خدمات أكاديمية وإرشاد أسرى وتسكين فى المدن الجامعية والتعاون مع الإدارات المختلفة بالجامعة والمبادرات الطلابية وورش العمل والمؤتمرات والندوات وإعداد فريق المتطوعين من كليات الجامعة المختلفة والمنح الدراسية التي تقدم لطلاب الدراسات العليا والتسهيلات المتعددة التى يقدمها المركز لطلابه المترددين عليه.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم أسرة المركز إدارة وموظفين وفريق من ذوى الإعاقة المترددة بصفة دائمة على المركز وكذلك فريق المتطوعين من كليات الجامعة المختلفة والذى يساهم بشكل كبير فى تحقيق الدمج المجتمعي بالجامعة والتقاط بعض الصور التذكارية مع الحضور من جميع الفئات.