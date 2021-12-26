مصطفى وزيري يلقي محاضرة عن الآثار المصرية في إكسبو 2020

الأحد 26/ديسمبر/2021 - 08:24 م

ألقى منذ قليل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محاضرة حول أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية المشتركة وأعمال الترميم التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بعدد من الأماكن الأثرية على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار الفعاليات التي يقيمها الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي.

كما تناولت المحاضرة إلقاء الضوء على المشروعات الأثرية الجارية حاليا والتي سيتم الانتهاء منها وافتتاحها قريبا، هذا بالاضافة إلى تطوير خدمات الزائرين بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف المصرية.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك بمعرض أكسبو 2020 دبي بتابوت للكاهن بسماتيك ابن اوزير، والذي تم الكشف عنه في منطقة اثار سقارة، بالإضافة إلى خمسة مستنسخات أثرية تمثل نماذج من كنوز الملك توت عنخ آمون، هي القناع الجنائزي الذهبي، وكرسي العرش الذهبي، وتمثال الحارس للملك توت عنخ آمون، و3 توابيت ملكية، بجانب نموذج لتمثال الإلهة "ماعت".

وقد أقامت وزارة السياحة والآثار عدد من الفعاليات بالجناح المصري بالمعرض حيث شاركت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج في ندوة بعنوان "السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة للسياحة" استعرضت خلالها جهود الوزارة نحو خلق منتج سياحي مصري متكامل ومتنوع، ودور الحملات الدعائية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري.

هذا وقد نال الجناح المصري بالمعرض اهتمام كبير من جميع أنحاء العالم حيث قام ملك السويد بزيارة الجناح وأعرب عن انبهاره بما شاهده.