بالصور.. ضبط مصنع لإنتاج المعسل المغشوش في القاهرة

السبت 25/ديسمبر/2021 - 02:29 م

حصلت البوابة نيوز على صور من داخل مصنع لانتاج المعسل المغشوش في القاهرة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع معسل كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ) لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة كميات من المعسل مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (1٫050 طن عسل صناعى – 900 كيلو جرام معسل – 60 كيلو تبغ خام – 15 قطعة مستلزمات إنتاج) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





اول صور من داخل مصنع لانتاج المعسل المغشوش في القاهرة

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