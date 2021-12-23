مندوب من "فيفا" يراقب انتخابات اتحاد الكرة

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 01:02 م

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إرسال مندوب لحضور ومتابعة انتخابات اتحاد الكرة المصري المقرر لها 5 يناير المقبل.

وستكون مهمة مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبة انتخابات الجبلاية التي تشهد منافسة بين قائمتين بعد غلق باب الترشح يوم الاثنين الماضي.

وتضم القائمة الأولى برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس والأعضاء والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير.



فيما تضم القائمة الثانية لانتخابات الجبلاية محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل.

من المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.