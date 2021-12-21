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الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تنهي تعاملاتها على تراجع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.13%، ليصل عند 6946.46 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 3ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.

بورصة تونس تنهي تعاملاتها على تراجع توناندكس