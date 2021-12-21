أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.13%، ليصل عند 6946.46 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 3ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تنهي تعاملاتها على تراجع
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.13%، ليصل عند 6946.46 نقطة.
أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.13%، ليصل عند 6946.46 نقطة.