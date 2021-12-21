بورصة تونس تنهي تعاملاتها على تراجع

الثلاثاء 21/ديسمبر/2021 - 07:10 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات يوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.13%، ليصل عند 6946.46 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 3ر2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.