نواب ونائبات قادمات: مصر تحرص على توفير حياة كريمة للمهاجرين واللاجئين

السبت 18/ديسمبر/2021 - 06:36 م

قالت الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مصر تستضيف نحو 6 ملايين لاجئ ومهاجر من دول عربية وأفريقية، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم وكفالة حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري، من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضافت في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، أن سياسة مصر تجاه اللاجئين والمهاجرين الموجودين على أرض مصر سياسة أصيلة ورائدة، تقوم على احترام حقوق اللاجئ وتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجها والاستفادة من فرص العمل الموجودة بالدولة، دون أدنى تمييز مع المصريين.

وأوضحت أن مصر لم تتاجر بقضية المهاجرين واللاجئين على أرضها، ولم تساوم بوجودهم مثلما فعلت بعض الدول وتطلب مساعدات اقتصادية ومالية، لاستمرار استضافتهم، ولكنها حفظت لهم مختلف الحقوق الإنسانية.