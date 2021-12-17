تدريبات بدنية قوية في معسكر جمعية اللاعبين المحترفين

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 08:00 م

خضع معسكر جمعية اللاعبين المحترفين تحت قيادة الجهاز الفني برئاسة شريف الخشاب وهاني العقبي ووائل القباني إلى تدريبات بدنية قوية في الجيم ضمن الجدول التحضيري للاعبين خلال مدة المعسكر.

وآدى اللاعبين تدريبات بدنية قوية في صباح اليوم داخل فندق الإقامة تحت إشراف وائل القباني وخاضوا تدريبات في الجيم لرفع المعدلات البدنية للحفاظ على اللياقة البدنية. وتحرص جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني على الاهتمام بلاعبي الانتقال الحر وتوفير مناخ مناسب للاعبين من أجل تجهيزهم قبل فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وبدأ أمس الخميس معسكر جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني رئيس الجمعية وتحت إشراف جهاز فني تدريبي يقوده شريف الخشاب نجم المنتخب المحلة السابق والكابتن وائل القباني نجم منتخب مصر والزمالك السابق وتحت إشراف هاني العقبي لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة الجمعية ومعهم المدير الإداري جمال دياب من أجل رفع إعداد اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم الصيف الماضي ولم يتم قيدهم في أندية الدوري وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا تمهيدًا انتقالهم لأندية أخرى في الدوري الممتاز خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وتسعى الجمعية من خلال هذا المعسكر تقديم لاعبين على أعلى مستوى تحت رعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم، وتأهيلهم ليكونوا جاهزين للتوقيع لأي ناد يبحث عن إتمام صفقات جديدة في فترة الإنتقالات القادمة. إنضم اللاعبين صباح اليوم إلى مقر الجمعية للتحرك نحو فندق الإقامة في القاهرة لإقامة المعسكر المغلق تحت إشراف الجهاز الفني والإداري، حيث تحرص الجمعية على الاهتمام باللاعبين وتقديمهم إلى أندية الدوري الممتاز.

وعقد شريف الخشاب جلسة مع اللاعبين عقب الوصول إلى فندق الإقامة لوضع البرنامج التدريبي خلال مدة المعسكر، مؤكدًا على الجميع ضرورة الالتزام بكافة التعليمات داخل فندق الإقامة حتى يتم الاستفادة بكافة الأمور الفنية البدنية.