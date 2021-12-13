وش إجرام.. حكاية سيدة قتلت طفلها بالاشتراك مع زوجها الثاني بالتبين

الإثنين 13/ديسمبر/2021 - 08:58 ص

"مفيش جريمة كاملة".. عبارة دارجة يحفظها كثيرون عن ظهر قلب، وهو ما يشير إلى أنه مهما بلغت احترافية الجاني لا بد من ارتكابه خطأ أو هفوة تقود رجال الشرطة إلى فك اللغز، وهو الأمر الذي تجسد على أرض الواقع، في حادث مقتل طفل على يد والدته وزوجها الثاني وصديقتها، بعدما قاموا بإخفاء الجريمة لمدة 4 شهور، إلا أن عدالة السماء كانت تقف لهم بالمرصاد ليتم كشف الواقعة من قبل رجال المباحث، وتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشفت عنها العديد من المفاجآت.

كواليس الجريمة المأساوية بدأت أثناء قيام ضباط مباحث القاهرة، بفحص المواليد غير المسجلين، توصلوا إلى قيام سيدة تدعى "دينا"، وشهرتها مرجانة 26 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، بالزواج عرفيا من عامل وأنجبت منه طفلين ذكور أحدهما عمره 3 سنوات والآخر عام ونصف، ولم تقم بتسجيلهما في مكتب الصحة منذ ولادتهما، وبمناقشتها أقرت بانفصالها عن زوجها الأول والزواج عرفيا للمرة الثانية من أحد الأشخاص يدعى "سمير"، 29 سنة، كما أقرت بوفاة أحد أطفالها وقامت بدفنه بالاشتراك مع زوجها الثاني وصديقتها وتدعى منال في إحدى المقابر بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت الأجهزة عليها وعلى زوجها الثاني.

وبمناقشة المتهم الثاني أقر بقيامه بقتل الطفل بعد نشوب مشاجرة بينه وبين طليق زوجته وعقد النية على الانتقام منه وقتل نجله، وعقب ذلك وضع أقراصا مخدرة له في الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقام بالاشتراك مع زوجته "والدة الطفل"، ودفنه في مقابر التبين.

وبالعرض على نيابة 15 مايو والتبين أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.