بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك باحتفال اليوبيل الذهبي لسيامة الأنبا باخوميوس

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 06:33 م

تنقل البوابة نيوز البث المباشر للاحتفال الجماهيري باليوبيل الذهبي لسيامة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية أسقفًا للإيبارشية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة الكنيسة.

اليوبيل الذهبي(١٩٧١م... ٢٠٢١م).

الجدير بالذكر زار قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم محافظة البحيرة للمشاركة في احتفال إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية باليوبيل الذهبي لسيامة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية الحالي، أسقفًا على الإيبارشية، (١٢ ديسمبر ١٩٧١ - ١٢ ديسمبر ٢٠٢١).

ووصل قداسته مقر مطرانية البحيرة بدمنهور بعد ظهر اليوم، وكان في استقباله الأنبا باخوميوس وعدد من أحبار الكنيسة والآباء كهنة البحيرة، حيث عقد لقاءًا مع اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة وعدد من قيادات المحافظة ثم افتتح وبرفقته السيد المحافظ، معرض اليوبيل الذهبي الذي يحوي صورًا فوتوغرافية ولوحات فنية ترصد الرحلة الرعوية لنيافة الأنبا باخوميوس خلال ٥٠ سنة. تلا ذلك الحفل الذي أقيم في كنيسة مارمرقس والذي تضمن فقرة ترانيم لفريق الكورال ولقطات من الفيلم التسجيلي "مطران من ذهب" إلى جانب عدة كلمات من بينها كلمة قداسة البابا اوللواء هشام آمنة واختتم بكلمة لنيافة الأنبا باخوميوس.