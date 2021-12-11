اختتام فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر مصر الطبي

السبت 11/ديسمبر/2021 - 10:24 م

اختتمت فعاليات مؤتمر مصر الطبي في نسخته الأولي، وعقد المؤتمر عدد من الجلسات الطبية وهي مناقشة مستقبل النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، وتوطين صناعة اللقاحات في مصر، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في القطاع الصحي، وأخلاقيات تجارة وصناعة الدواء، وشهد المؤتمر تكريماً لأفضل 50 شخصية مؤثرة في القطاع الطبي.

وتسلم درع تكريم مؤتمر مصر الطبي مجموعة من الشخصيات المؤثرة في القطاع الطبي، أبرزها الدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروس الكبدية، والدكتور هالة يوسف وزير الدولة للسكان الأسبق، والدكتورة لمياء محسن عميد كلية الطب بجامعة نيو جيزة، بالإضافة إلي مجموعة من الشخصيات البارزة الأخري.

وحضر المؤتمر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وعادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية، والدكتور رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية.

وشهد المؤتمر حضور كثيفاً من الأطباء والعاملين في المجال الصحي من مختلف التخصصات.

وقال الدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، إن المؤتمر جاء فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة في القطاع الطبي وجهود الدولة المبذولة في هذا القطاع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قطاع الصحة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي، ونسعى لتوفير فرص التدريب والتعليم في القطاع الطبي بشكل أكبر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد صياغة مشهد القطاع الصحي، وهي نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث أصبح لدينا قطاع صحي قوي يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية وزارة الصحة وجميع الهيئات والمؤسسات الطبية في مصر تعمل حاليًا علي تطبيق نظام التشغيل الاقتصادي، منوهاً إلي أننا نركز علي مجموعة من المحاور الأساسية للنهوض بالقطاع الصحي وهي الحوكمة والتمويل والقوة البشرية واستخدام التكنلوجيا في القطاع.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل المهيري، أستاذ الجراحة الأوعية الدموي ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، إن مصر تحتاج إلي اتباع القواعد العالمية في النظام الصحي وهذا أمر في غاية الأهمية خاصة بعد جائحة كورونا لنصبح قادرين علي مواجهة أي أزمات قد تحدث في المستقبل لهذا القطاع.

وأضاف، أننا يجب أن نركز على عناصر المنظومة الصحية بشكل كبير، ونظام عمل الأطباء لمواجهة العالم في النجاح المحقق للنظام الصحي، خاصة وأن النظام الطبي أصبح أكثر تعقيداً.

وبهذه المناسبة أعرب الدكتور أحمد صلاح كامل، السكرتير العام للمؤتمر، أننا سعداء بتنظيم النسخة الأولي من مؤتمر مصر الطبي والذي شهد جلسات طبية متنوعة، ونأمل أن نعيد تنظيم هذا المؤتمر العام القادم نظراً للنجاح المحقق اليوم خلال جلسات وفعاليات المؤتمر.