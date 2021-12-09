تعرف على المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 10:58 م

انتهت مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بإقامة آخر مواجهة اليوم الخميس بين أتلانتا الإيطالي وفيراريال الإسباني والتي تم تأجيلها أمس بسبب الثلوج.

وشهد دور المجموعات مفاجأت كبيرة بعدما ودعت أندية برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني وأشبيلية الإسباني البطولة القارية الأكبر من الباب الضيف بالفشل في حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 وانتقلت إلى اللعب في الدوري الأوروبي اليوروباليج.

وتأهلت أندية مانشستر سيتي وليفربول وأياكس امستردام وريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وليل ويوفنتوس.

فيما صعدت أندية باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة وإنتر ميلان وبنفيكا وريد بول سالزبورج وتشيلسي وفياريال.

وسيتم اجراء القرعة بحيث يلعب فريق من متصدري المجموعات مع أحد الاندية الوصيفه وستكون القرعة موجهة بحيث لن يلعب اي فريقين من دولة واحدة في دور الـ16، كما لن يلعب اي فريقين من مجموعة واحدة ضد بعضهما.



