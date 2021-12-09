نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية للفترة من 26 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 02:21 م

بدأ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في التنازل عن التعبير "مؤقت" عند الحديث عن التضخم، وصرح بأنه قد يتم الإسراع في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، في الوقت الذي ردد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحاته، وذلك على الرغم من اكتشاف حالات الإصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" رسميًا في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى هذا، جاءت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي لشهر نوفمبر متباينة مع تقرير الوظائف غير الزراعية الذي جاء مخيباً للآمال، فقد انخفض معدل البطالة على الرغم من ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة. على صعيد الأصول، لا يزال منحنى العائد مستوياً، حيث سجلت عائدات السندات طويلة الأجل أدنى مستوياتها في عدة أشهر، في حين شهدت عوائد السندات قصيرة الأجل قفزة كبيرة وسط تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية. في أثناء ذلك، استأنفت الأسهم في جميع أنحاء العالم هبوطها الأسبوع الماضي.