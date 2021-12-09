ضبط راكب حاول تهريب طائرة تصوير مفككة وتليفونات داخل أحذية بمطار القاهرة

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 09:35 ص

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب طائرة تصوير مفككة وتليفونات محمولة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم واللذان تبين لهما وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب قام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط طائرة مزودة بكاميرات مفككة على ١٩ قطعة مخبأين داخل أحذية وطيات ملابس الراكب بالحقائب وأيضا ١٢ تليفون محمول تم إخفاؤها بنفس الطريقة، أفاد الرائد محمد داود من إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار بأن الكاميرا محظور حيازتها طبقا للقانون رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، أمر صبحي ربيع مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.