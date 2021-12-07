محافظ المنيا يسلم عددا من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأسر الأكثر احتياجا بملوى

الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 02:37 م

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عددا من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ملوي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبنك الأهلي القطري بمسرح ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور هدى على، مديرة الجودة بمؤسسة مصر الخير، وعلى عبد المحسن، مدير منطقة شمال الصعيد للبنك الأهلي القطري (QNB)، ومحمد رضا، مدير فرع البنك بالمنيا.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم، حيث احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام، كما جاء دستور عام 2014 ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وتمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً، وكذلك إعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وإقرار قانون خاص بهم وهو القانون رقم 18 لسنة 2018.

وأكد المحافظ، أن المجتمع يعتز بأبنائه، كشركاء في بناء ونهضة الوطن، بما يملكونه من إبداعات وما يحققونه من إنجازات في شتي المجالات.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للرئيس لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتي ضمنت حياة كريمة للمواطنين، كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة مصر الخير لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعاونها الحقيقي بهدف رفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأولي بالرعاية في كافة ربوع مصر.

من جهته أوضحت هدى على، مديرة الجودة بمؤسسة مصر الخير، أن الأجهزة التعويضية التي تم توزيعها اليوم على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية السواهجة بمركز ملوي، شملت أطراف صناعية وسماعات اذن لضعاف السمع وكراسي متحركة كهربائية وعادية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية، والتي تحرص مؤسسة مصر الخير علي دعمهم ورعايتهم وتقديم خدمات صحية متميزة لهم من خلال التعاون مع الشركاء.

وقال علي عبد المحسن، مدير منطقة شمال الصعيد للبنك الأهلي القطري (QNB)، إن مشاركة البنك في مساندة قطاع الصحة تعكس تضافر الجهود والتعاون الحقيقي بين كافة المؤسسات لتكون نموذجًا إيجابيًا يحتذى به في مجال المسئولية المجتمعية ورفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأولي بالرعاية في كافة ربوع مصر.

يأتي دعم الأهلي القطري QNB لهذا المشروع انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، ويحرص QNB على دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية، وخاصة في مجال الصحة وتأتى هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف لدعم أكبر قدر من الفئات الاولي بالرعاية وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن الأجهزة التعويضية التي تم توزيعها اليوم علي المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية السواهجة بمركز ملوي بمحافظة المنيا شملت أطرف صناعية وسماعات أذن لضعاف السمع وكراسي متحركة كهربائية وعادية من أبناء الأسر الأولي بالرعاية والتي تحرص مؤسسة مصر الخير علي دعمهم ورعايتهم وتقديم خدمات صحية متميزة لهم من خلال التعاون مع الشركاء، بالإضافة إلي قيام بنك QNB بتمويل شراء هذه الأجهزة وتوفيرها للمستفيدين.