الثلاثاء.. افتتاح معرض "لا للعنف ضد المرأة" بالأعلى للثقافة

السبت 04/ديسمبر/2021 - 05:12 م

تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررتها الدكتورة دليلة الكرداني، وبالتعاون مع الدكتورة سهير عثمان عضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة وقوميسير المعرض، معرضا للفن التشكيلي المعاصر بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، ببهو المجلس الأعلى للثقافة، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى 14 ديسمبر الجاري.

يأتي المعرض في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال "25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الجاري".

ويهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على بعض المشكلات الهامة مثل: "التحرش، والعنف الأسري، والزواج المبكر، والتضخم السكاني، والختان ..إلخ"، كما يتضمن فنون المسطحات والمجسمات مثل: "التصوير الزيتي، والجرافيك، والرسم، والباتيك، والمعلقات النسجية، والنحت"، ويشارك فيه الفنانين من أجيال الرواد والوسط والشباب.