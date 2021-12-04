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السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

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استقرت اسعار العملات خلال الأجنبية أمام الجنيه المصري ، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 4 ديسمبر 2021 ، وفيما يلي بيان بالأسعار : 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 15.6617 جنيه للشراء، مقابل 15.7586 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 17.7666 جنيه للشراء، مقابل 17.8781 جنيه للبيع.

 وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  20.8739 جنيه للشراء، مقابل 20.0047 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو  : 17.0606 جنيه للشراء، مقابل 17.1681 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ 100 ين يابانى نحو : 13.8845 جنيه للشراء،  مقابل 13.9716 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو : 2.4558 جنيه للشراء، مقابل 2.4721  جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الاسعار  خلال التعاملات الصباحية اليوم كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 4.1748 جنيه للشراء، مقابل 4.2008 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  51.7109 جنيه للشراء، 52.1653 جنيه للبيع.

وأخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 4.2634 جنيه للشراء ، مقابل 4.2907  جنيه للبيع. 

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