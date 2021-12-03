اليوم إغلاق منزل شارع مراد من كوبري الجيزة المعدني

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 01:03 م

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الجمعة، بإجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدنى تحديدًا المنزل المؤدي لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، وجاء ذلك في إطار استكمال محافظة الجيزة أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى فى إطار استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.