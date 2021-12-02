حميد الرجوي: الاستثمارات اليمنية في مصر معقولة ونطمح للمزيد

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 03:24 م

قال الدكتور حميد الرجوي، خبير عقاري، إن العاصمة الإدارية الجديدة حققت أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتشييد وستكون نموذجاً يحتذى به عالميًا في نظم البناء.

وأضاف خلال اللقاء الذي جمعه ووفد المستثمرين اليمنيين بقيادة السفارة اليمنية ممثلة بالدكتور محمد مارم سفير اليمن في مصر، مع محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، إن دولاً كثيرة ستأخذ العاصمة الإدارية نموذجاً فريداً، إذا فكرت في بناء مدن جديدة بفضل التخطيط منقطع النظير الذي شيدت به.

وأكد الرجوي، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها تطوير شتى القطاعات في مصر بما فيها قطاع الإنشاءات والعقارات الذي يشهد طفرة نوعية مستقطباً رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في بيئة مشجعة وسوق واعدة وتتطور باستمرار.

ونوه إلي أنه يخطط خلال الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة وواعدة تعمق الثقة التي اكتسبها في السوق العقاري على مدى سنوات وجعلها قبلة مرتادي العقار في أرض الكنانة.

وأشار إلى أن علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين فضلا عن الاتفاقات التجارية، تذلل كل الصعاب وتسهل تدفق الأموال الأجنبية لاستثمارها في مصر، مشيداً بجهود الحكومة التي أعدت حوافز الاستثمارية تستقطب رواد المال والأعمال.

وكان سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد علي مارم وعدد من رجال الأعمال يتقدمهم الدكتور حميد الرجوي أجروا زيارة عمل إلى محافظة السويس لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين اليمنيين في مصر وتقديم التسهيلات لهم.

وخلال الزيارة ناقش الجانبان سبل التعاون بين البلدين، والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين العرب والأجانب، بما يساهم في تعزيز حركة الاستثمارات ويعود بالنفع لكافة الأطراف.