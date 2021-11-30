ضبط مسجل خطر بحوزته 5 كيلو حشيش ببولاق الدكرور

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 11:58 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام حال تواجده داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

البداية بورود معلومات إلى الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه بدائرة القسم وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرام د، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وتم اقتياده إلى ديوان القسم. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مست

مرة.