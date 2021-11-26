الاتحاد الأوروبي والسعودية وسنغافورة يحظرون السفر لـ6 دول إفريقية

الجمعة 26/نوفمبر/2021 - 08:59 م

وافقت الدول الأعضاء الـ ٢٧ في الاتحاد الاوروبي، منذ قليل على بدء سريان حظر طاريء للرحلات من وإلى جنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا المسمي "Omicron"، وقبل ذلك بساعات قليلة وقعت الحظر نفسه كلا من: السعودية، سنغافورة، ماليزيا، الفلبين، ومنع القادمين من دول أخرى في حالة قضائهم اخر ١٤ يوم قبل وصولهم في "جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابواي، موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني".

وقالت أورسولا فون دير رئيس المفوضية الأوروبية، إنه "سيجري تفعيل خطة الطوارئ لوقف السفر الجوي من منطقة الجنوب الأفريقي بسبب متغير B.1.1.529".

ووفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا ، فإن المتحور الجديد لديه "كوكبة غير عادية" من الطفرات التي تسبب التهرب من مناعة الجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال، تم حتى الآن اكتشاف 22 حالة إصابة بالفيروس الجديد ، اثنتان منها في هونج كونج.

وبينما تستعد منظمة الصحة العالمية للرد على المخاوف بشأن البديل الجديد ، فرضت العديد من دول العالم بالفعل قيودًا على السفر من المنطقة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم ، أعلنت المملكة المتحدة أنها وضعت جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإسواتيني وزيمبابوي على قائمتها الحمراء ، مما يعني أنه اعتبارًا من منتصف نهار الجمعة ، سيتم حظر الرحلات الجوية المباشرة من الدول الست حتى يوم الأحد في 4 صباحا، انتظارا لرد من وزارة الصحة في البلاد.

ووفقًا لوزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد ، فإن المتحور الجديد "قد يكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا وأن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضده".