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الجمعة 26 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

الجيش النيجيري يعلن القضاء على 90 عنصرًا من "داعش" و"بوكو حرام"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن الجيش النيجيري القضاء على أكثر من 90 عنصرا في تنظيمي "داعش" و"بوكو حرام" بشمال شرقي نيجيريا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية برنار أونيوكو، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه "خلال العملية التي جرت من 11 إلى 25 نوفمبر تم القضاء على أكثير من 90 مسلحا من تنظيمي "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" (فرع تنظيم "داعش") و"بوكو حرام".

وأضاف أنه تم أيضا القبض على 20 مسلحا، والإفراج عن 7 رهائن اختطفهم المسلحون.

وأكد كذلك أن 996 شخصا من عناصر "بوكو حرام" وأفراد عائلاتهم ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم للسلطات.

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بوكو حرام الإرهابية داعش