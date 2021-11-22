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الإثنين 22 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. الداخلية: حملات مرورية بمختلف مناطق أسيوط لضبط المخالفات

صوت الناس
صوت الناس
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ردًا على ما نشرته "البوابة" تحت عنوان ((مواقف أسيوط تكدس وازدحام وغياب سيارات الأجرة))، أفادت وزارة الداخلية بأن مديرية أمن أسيوط قد قامت بتوجيه العديد من الحملات المرورية بمختلف المناطق بنطاق المحافظة، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن الآتي:- - ضبط (١٦) مخالفة موقف عشوائي. - ضبط (٣٦) مخالفة تحميل ركاب زيادة. - ضبط (٥٤) مخالفة زيادة تعريفة الركوب المقررة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا في مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة.

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صوت الناس حملات مرورية أجهزة وزراة الداخلية