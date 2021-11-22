صوت الناس.. الداخلية: حملات مرورية بمختلف مناطق أسيوط لضبط المخالفات

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 06:15 ص

ردًا على ما نشرته "البوابة" تحت عنوان ((مواقف أسيوط تكدس وازدحام وغياب سيارات الأجرة))، أفادت وزارة الداخلية بأن مديرية أمن أسيوط قد قامت بتوجيه العديد من الحملات المرورية بمختلف المناطق بنطاق المحافظة، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن الآتي:- - ضبط (١٦) مخالفة موقف عشوائي. - ضبط (٣٦) مخالفة تحميل ركاب زيادة. - ضبط (٥٤) مخالفة زيادة تعريفة الركوب المقررة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا في مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة.