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الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزير الآثار: الرئيس السيسي بحث جميع الجوانب المتعلقة بالمتحف المصري الكبير

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم التعاقد مع 5 شركات دولية للوقوف على الخدمات الصحية الجيدة لتقديم منتج سياحي عالمي، موضحا: دور الـ 5 شركات الدولية هو مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " صدى البلد: " الرئيس السيسي بحث جميع الجوانب المتعلقة بالمتحف المصري الكبير".

وأوضح: “احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستليق بقيمة مصر التاريخية، وسيتم الإعلان عن موعدها خلال الأيام المقبلة”.

وأردف وزير السياحة والآثار: "سيتم الإعلان عن جمال مصر من خلال احتفالية طريق الكباش بالأقصر للترويج لمحافظة الأقصر، مضيفا "سيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة ومن بينها المتحف المصري الكبير".

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خالد العناني وزير السياحة والآثار