وزير الآثار: الرئيس السيسي بحث جميع الجوانب المتعلقة بالمتحف المصري الكبير

الأحد 14/نوفمبر/2021 - 08:44 م

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم التعاقد مع 5 شركات دولية للوقوف على الخدمات الصحية الجيدة لتقديم منتج سياحي عالمي، موضحا: دور الـ 5 شركات الدولية هو مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة " صدى البلد: " الرئيس السيسي بحث جميع الجوانب المتعلقة بالمتحف المصري الكبير".

وأوضح: “احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستليق بقيمة مصر التاريخية، وسيتم الإعلان عن موعدها خلال الأيام المقبلة”.

وأردف وزير السياحة والآثار: "سيتم الإعلان عن جمال مصر من خلال احتفالية طريق الكباش بالأقصر للترويج لمحافظة الأقصر، مضيفا "سيتم افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة ومن بينها المتحف المصري الكبير".