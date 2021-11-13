تشاهدون اليوم.. تونس تتحدى غينيا.. وفرنسا تتطلع للحسم أمام كازاخستان

السبت 13/نوفمبر/2021 - 10:17 ص

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 11 - 2021، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال الأجندة الدولية للمنتخبات بتصفيات كأس العالم والتي تأتي فرنسا وكازخستان، وبلجيكا مع أستونيا بالإضافة لمواجهة قوية بين تونس مع غينيا الإستوائية والتي تحسم مصير نسور قرطاج من حسم التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات.

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

16:00 - البوسنة والهرسك × فنلندا

19:00 - النرويج × لاتفيا

19:00 - تركيا × جبل طارق

21:45– فرنسا × كازاخستان

21:45 - الجبل الأسود × هولندا

21:45 - بلجيكا × إستونيا

21:45 - ويلز × روسيا البيضاء

التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

15:00– زامبيا × موريتانيا

15:00 - مالاوي × الكاميرون

18:00 - غينيا الإستوائية × تونس

18:00 - ليبيريا × نيجيريا

18:00 - الرأس الأخضر × جمهورية إفريقيا الوسطى

21:00 - ساحل العاج × موزمبيق