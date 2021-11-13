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السبت 13 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. تونس تتحدى غينيا.. وفرنسا تتطلع للحسم أمام كازاخستان

أرشيفية
أرشيفية
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 11 - 2021، والتي تشهد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال الأجندة الدولية للمنتخبات بتصفيات كأس العالم والتي تأتي فرنسا وكازخستان، وبلجيكا مع أستونيا بالإضافة لمواجهة قوية بين تونس مع غينيا الإستوائية والتي تحسم مصير نسور قرطاج من حسم التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات.

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

16:00 - البوسنة والهرسك × فنلندا    

19:00 - النرويج × لاتفيا                  

19:00 - تركيا × جبل طارق   

21:45– فرنسا × كازاخستان 

21:45 - الجبل الأسود × هولندا                  

21:45 - بلجيكا     × إستونيا     

21:45 - ويلز × روسيا البيضاء

التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

15:00– زامبيا × موريتانيا

15:00 - مالاوي × الكاميرون

18:00 - غينيا الإستوائية × تونس

18:00 - ليبيريا × نيجيريا       

18:00 - الرأس الأخضر × جمهورية إفريقيا الوسطى

21:00 - ساحل العاج × موزمبيق

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البوابة سبورت مواعيد مباريات اليوم السبت ملاعب العالم فرنسا وكازخستان تونس مع غينيا