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السبت 13 نوفمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

باحث في الشؤون الدولية: مصر موقفها ثابت.. ولن تتهاون في ملف إخراج القوات الأجنبية من ليبيا

رامي إبراهيم، الباحث
رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية
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قال رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، إن موقف مصر ثابت فيما يتعلق بالأزمة الليبية، والذي يدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، وإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأضاف الباحث في الشؤون الدولية، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، يمثل أهمية بالغة خاصة وأن مصر من دول الجوار الليبي وهي معنية بالأزمة وموقفها داعم للاستقرار من خلال تسوية شاملة ورفض التدخلات الأجنبية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا ومشاورات مستمرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأزمة الليبية، قائلاً إن المواقف بينهما قد تكون متطابقة تجاه تطورات الأوضاع فى ليبيا، من حيث ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكد الباحث في الشؤون الدولية، أن مصر تبذل جهود مكثفة باعتبارها رقماً مهماً في المعادلة الدولية ولها ثقل سياسي وعسكري وتاريخي في منطقة الشرق الأوسط وتساهم كثيراً في حل النزاعات الإقليمية بهدف إرساء مجابهة الإرهاب وإحلال السلام.

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