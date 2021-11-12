السيسي : إنقاذ معبدي أبو سمبل وجزيرة فيلة بفضل اليونيسكو

الجمعة 12/نوفمبر/2021 - 08:51 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في اليونسكو أن مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، وتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجاً للتعاون البناء على مختلف الأصعدة.

وقال الرئيس السيسي: يعد مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدي أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذي استمر على مدار عقدين من القرن الماضي، أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة في تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها في حماية التراث العالمي".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المنظمة بمناسبة مرور ٧٥ عاما علي تاسيسها.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، حيث يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.