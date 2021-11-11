ads
الخميس 11 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوتين يشعر بالقلق من تحركات السفن الحربية للناتو في البحر الأسود

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" إن نشاط السفن الحربية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود مصدر قلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبب لزيادة الاحتياطات.

وأضاف بيسكوف -في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول ما يشعر به بوتين بشأن مشاركة السفن الحربية الأمريكية في مناورة متعددة الجنسيات في منطقة البحر الأسود، أجرتها قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، اليوم الخميس- أن "هناك اتصالات منتظمة بين الجيش في البلدين تهدف إلى منع الصراعات، لكن بيسكوف قال إن هذا النشاط بالقرب من الحدود الروسية يستدعي "احتياطات مشددة"، كما قال رئيس الدولة ووزير الدفاع في وقت سابق.

وكانت وزارة الدفاع، قد أعلنت في وقت سابق، أن سفنًا تابعة للبحرية الأمريكية وصلت للمشاركة في التدريبات متعددة الجنسيات في منطقة البحر الأسود، والتي تجريها القيادة الأمريكية في أوروبا.

وبحسب الوزارة، فإن المدمرة "يو إس إس بورتر" تحمل صواريخ موجهة، و"يو إس إن إس جون لينثال"، و"يو إس إس ماونت ويتني" في المنطقة، مضيفة أن القوات الأمريكية تقوم بأنشطة غير مقررة وأنشأت مجموعة متعددة الجنسيات من القوات المسلحة على مقربة شديدة من الحدود الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات كانت عاملًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة وتهدف إلى التنمية العسكرية للأراضي الأوكرانية وأن القوات المسلحة الروسية تراقب الوضع.

ads
الكرملين ديمتري بيسكوف فلاديمير بوتين البحر الأسود أوروبا