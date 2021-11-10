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الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021

الدولار
الدولار
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واصلت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، استقرارها خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، عند سعر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

 وفيما يلي بيان بالأسعار التى جاءت على النحو التالي: 

البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك قطر الوطني الأهلي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

أبو ظبي الأولى: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الإسلامي: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك العربي الأفريقي: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك المصري الخليجي: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر إيران للتنمية: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك فيصل الإسلامي: 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك أبوظبي التجاري: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد:  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الإمارات دبى الوطني: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الأهلي الكويتي: 15.68 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع. 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

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