"نواب ونائبات قادمات" تشيد بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن مصر 

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 09:20 م

أشادت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية بإعراب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع السفير سامح شكرى وزير الخارجية عن أمله في مزيد من الشراكات مع مصر في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وترحيله استضافة مصر لمؤتمر المناخ الدورة القادمة وتأكيده على أهمية بناء القدرات للمؤسسات المختلفة في مصر وكذلك العمل على زيادة الاستثمارات.



وتابعت في بيان اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجية الأمريكي أكد بأن مصر أكبر شريك استراتيجي للولايات المتحدة وأن مصر والولايات المتحدة لديهما علاقات قوية قائمة على التعاون وعلى الصداقة والمصريون المتواجدون في أمريكا يشكلون جزءا كبيرا من المجتمع الأمريكي ويسهمون في تحقيق النمو.

وقالت إن وزير الخارجية الأمريكي تصريحات شهادة دولية كبيرة تؤكد أن الدور التاريخي والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية لا غنى عنه.

وأضافت إن أكبر دليل على ذلك اعتراف وزير الخارجية الامريكى بأن جهود الوساطة المصرية كانت أساسية لتحقيق الاستقرار فى غزة ووقف الاعتداءات، وكانت مصر تلعب دورا هاما لحشد الأموال لمساعدة قطاع غزة وايضاً تأكيد وزير الخارجية الأمريكية بأن مصر لعبت دورا مهما كذلك فى العملية السياسية فى ليبيا، وعملت مصر والولايات المتحدة معا لمعالجة القضايا الاقتصادية، وتم الاتفاق على أهمية التعاون بين كل الأطراف وأن مصر والولايات المتحدة يتشاركان الكثير من المخاوف فى المنطقة والمرتبطة بالقضاء على الإرهاب وكذلك حماية المواطنين بما فى ذلك المواطنين الأمريكيين فى المنطقة.