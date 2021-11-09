المصرية للمحطات توقع مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي

الثلاثاء 09/نوفمبر/2021 - 09:24 م

وقعت موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع التجاري لوزارة النقل، بهدف تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري وتعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم.

جاء التوقيع على هامش فعاليات المعرض التجاري الدولي الرابع للنقل اللوجيستي الذكي والشرق الأوسط وأفريقيا "Trans-MEA 2021" الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم التوقيع بحضور الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، من قبل كل من سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بموانئ أبوظبي، واللواء البحري أ.ح/ عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

تنص المذكرة على قيام مجموعة موانئ أبوظبي باستطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة ودراسة السوق المحلية المتعلقة بتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، الأمر الذي سيعزز قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي وشرق آسيا وأفريقيا لخدمة منطقة المثلث الذهبي وصعيد مصر، والمساهمة في تعزيز قدرة جمهورية مصر العربية على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة.

وعبر سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ بموانئ أبوظبي، عن سعادته بهذا التعاون مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يأتي هذا التوقيع في إطار التزام موانئ أبوظبي بتعزيز الروابط التجارية مع الدول العربية الشقيقة، وحرصها على ترسيخ حضورها الإقليمي والعالمي بصفتها محركاً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية.

وقال المزروعي، إن الموقع الاستراتيجي لميناء سفاجا المطل على البحر الأحمر يجعله من الموانئ القادرة على تأدية دور ملموس في سلسلة التوريد العالمية، ونحن على يقين من أن التعاون الذي انطلق اليوم سيعود بالنفع الكبير على الجانبين نظراً لأنه يجمع بين الخصائص المتميزة لميناء سفاجا والخبرات الواسعة التي تتمتع بها موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية إلى جانب إمكانياتها الهائلة والتي تسهم في تقديم خدمات متكاملة على امتداد كامل سلسلة التوريد.

من جانبه أعرب اللواء البحري أ.ح/ عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عن سعادته بانطلاق هذا التعاون مع موانئ أبوظبي، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم هذه تشكل بداية واعدة للتعاون بين الطرفين من شأنها توفير الكثير من الخدمات لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في البلدين.

وقال درويش، إن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية لتصبح مراكز قادرة على دعم التنمية الاقتصادية ومنافسة الموانئ العالمية الأخرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري.